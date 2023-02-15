山東煙台民眾海邊打撈海腸　至少3人捲入海中1人死亡

【有線新聞】山東煙台一處海邊出現大量俗稱「海腸」的海產，由於可以賣到好價錢，不少人在風高浪急下仍冒險打撈，至少三人遭大浪捲走，其中一人不治。

網上片段見到，有人遭大浪捲入海中，多人合力營救，但救上岸後證實不治

煙台市經開區執法人員：「在海邊看肯定在7至8級，對這個人進行多次勸阻，因為趕海是種自由，勸阻不聽，下海的溫度更低，在快速降溫和失溫的情況下，他遇了險，搶救無效。」

事發在山東煙台一個海濱公園附近海邊，星期二有大批民眾在沿岸「趕海」，但大浪先後將最少三人捲入海中，其中一人死亡。

所謂「趕海」，即是到海邊打撈海產，當中以「海腸」最搶手，每年冬天刮起北風，海產被沖上岸時，都會吸引大批民眾前往打撈。

煙台市經開區執法人員：「最多的時候一兩萬人檢海腸，我們在海邊專門設置了宣傳喇叭，一旦北風起，喇叭就會晝夜廣播，整個春節期間，每天上百人值守，但是勸阻還是沒達到理想效果。」