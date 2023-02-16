內地社區食堂經營困難　學者：仍有市場、需調整營運模式

【有線新聞】國家去年公布未來兩年，要在全國設立社區食堂。實施了數月，有市民認為食堂性價比高會繼續支持。有在北京經營社區食堂負責人說，只要能維持成本已經是勝利。學者就認為社區食堂有市場，但需要不斷調整營運模式。

在北京石景山，由政府協辦的社區食堂裏，用自助餐的形式，擺滿了各種熱騰騰的飯菜。無論哪一款飯菜，都是賣2.48元1兩，每人至少要買5兩。中午有不少人來這裏光顧。有市民說：「就是比外面的飯店肯定要便宜，可能便宜三分一到二分一吧。」有長者也表示：「我們老年人，比如說中午要是吃飯的話，做一個菜品種少。做三個菜，吃不了，浪費了。所以就是說來這兒吃，我非常滿意。」

內地當局去年宣布，在全國設立社區食堂，一度引發熱議是否走計劃經濟回頭路。幾個月過去，部分試點食堂開始營運，但成本、口味等問題陸續浮現。就連新華社旗下《半月談》，都發文指食堂營運有困難。

社區食堂負責人任萬舉表示：「我們政府對這方面，對社區食堂的定性還是很關注的。幾乎是好多地方沒有房租，或者房租是很低的。我們能不賠錢，能正常的運營這也是一種勝利，因為畢竟做的是一種民生。」

為了減少成本，食堂以自助餐形式運作，食客可以自己夾菜、再按重量付錢。記者買了三個菜式，配八毫子的白飯也只是19元人民幣。

協助食堂經營的街道辦說，一直都在想辦法，如何讓食堂可以做到自負盈虧，「這個補貼可以說，相對來說我覺得還是有一些違背初心。因為他畢竟街道層面，不可能拿出大量的 費用去直接性的補貼。我們也會鼓勵我們周邊的這個餐飲，包括我們的商會，能夠對這一方面提供相應的支持。希望能拿出一個促進它可持續發展的成熟的模式。」

有學者認為隨著人口老化，社區食堂確實有需求。北京大學經濟學院教授曹和平說：「這種類似於社區食堂，這種食品低成本、低價格，又對某種特定人群安全的食品供應網絡，它的需求是穩定的、長期的。而且在最後未來一些年可能不斷會擴大。」

不過他認為，社區食堂未必需要在全國推行。而且要持續營運，管理模式、租金和員工培訓等方面，都要不斷調整，找到最合適的發展路向。