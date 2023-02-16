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今年春運民航客量達到5523萬人次　恢復至疫情前近八成水平

  • i-Cable
  • 2023年02月16日
【有線新聞】國家民航局表示，今年春運民航客量達到5523萬人次，恢復至疫情前近八成水平。
民航局表示，今年1月7日至2月15日，每日平均民航客量有138萬人次，按年增長39%，恢復至2019年的76%，其中1月27日單日客量達到179萬人，創下2021年5月以來新高
國際航班方面，目前已與58個國家恢復定期航班，其中新加坡、泰國和越南等6個亞洲地區國家增至226個航班。當局稱國際航班運力逐步到位，航班數量有望進一步增加。
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