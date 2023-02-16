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浙江職業學校發生打鬥釀兩死兩傷 警拘涉案人士
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2023年02月16日
【有線新聞】浙江一間職業學校發生打鬥，造成兩死兩傷，警方拘捕涉案人士。
網上片後見到，有學生在醫院接受治療。警方星期四通報，指仙居縣職業中專學校有人打架，警方接報到場，四名傷者送院搶救，其中兩人不治，另外兩人輕傷
。教育局稱相關部門正跟進善後工作。
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