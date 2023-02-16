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十三屆全國人大常委會第三十九次會議　下周四、五舉行

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  • 2023年02月16日
【有線新聞】十三屆全國人大常委會第三十九次會議，下星期四和五在北京舉行，為三月的人大會議作準備。
新華社報道，會議將審議十四屆全國人大一次會議的議程，以及主席團、秘書長和列席人員的名單草案，並聽取常委會工作報告。
另外亦會審議資格審查委員會，關於十三屆全國人大個別代表資格報告，及有關人事任免等。
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