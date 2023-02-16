江蘇蘇州有樓宇大火　至少6死28傷

【有線新聞】江蘇蘇州有樓宇發生大火，至少6人死亡，28人需送院救治。

網上片段見到，起火樓宇火光熊熊、冒出濃煙，消防到場射水撲救，起火地點位於渭塘鎮，火警在星期四早上發生，其中兩人傷勢較重，但無生命危險，消防員用了一個小時將火救熄，起火原因正在調查。