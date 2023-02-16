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江蘇蘇州有樓宇大火 至少6死28傷
i-Cable
2023年02月16日
【有線新聞】江蘇蘇州有樓宇發生大火，至少6人死亡，28人需送院救治。
網上片段見到，起火樓宇火光熊熊、冒出濃煙，消防到場射水撲救，起火地點位於渭塘鎮，火警在星期四早上發生，其中兩人傷勢較重，但無生命危險，消防員用了一個小時將火救熄，起火原因正在調查。
據內媒報道，相信是一間賓館首先起火引致。
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