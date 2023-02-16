武漢醫保改革惹退休長者不滿 上街抗議

【有線新聞】武漢推行醫保改革，大批退休長者不滿每月入帳看病費用，大減超過三分之二，上街抗議。

「不要說我們一無所有，我們要做天下的主人。」武漢周三據報有過萬名退休長者上街抗議，有人高唱《國際歌》，期間一度有人與公安互相推撞，有長者倒地。由上星期起，武漢多地已相繼有長者上街，不滿當地推行的醫保改革，令存入他們醫保帳戶的錢，每年少了2千餘元，擔心沒錢看醫生。

目前內地的職工醫保，主要分統籌基金和個人帳戶兩部分。統籌基金保障住院和重大疾病，個人帳戶負擔門診普通小病，由醫保基金每月入錢到帳戶。

改革後，普通門診醫藥費都可以直接報銷，但代價就是每個月轉入個人帳戶的錢少了。以武漢為例，就由260多元減至83元。不過對於大部分供款數十年的退休長者來說，最直接的感受就是自己辛苦儲來的醫藥費大幅縮水。周女士：「這是我自己在工作期間

創造出來的福利，我們自己就不能當家做主，哪有這麼道理呢？是不是嫌我們老年人多了，要把我們往死路上逼，讓我們看不起病。」

類似的示威抗議，除了武漢，廣州、大連等地都有出現。官媒引述社科院公共經濟學研究室主任王震解釋，改革是社會保障再分配，促進共同富裕的體現。他以一個每年要花7000元左右看門診的長者為例，改革後每年有近4000元可以報銷，即使個人帳戶少了1000多元，享用到醫保仍較以往多。

不過，有網民就批評，門診醫藥費要到500元以上，才可以報銷一部分，不是人人都能受惠。而且公務員和事業單位人員不受改革影響，難以體現共同富裕的理念。