台北花蓮先後地震　暫無傷亡報告　台中宜蘭等有震感

【有線新聞】台灣今早發生兩次地震，暫無傷亡報告。

台灣氣象部門通報，台北在早上9時08分發生3.1級地震，震央位於台北市北投區附近，震源深度4.8公里。

其後當局再通報，花蓮地區在早上9時22分發生4.6級地震，震央位於花蓮縣秀林鄉附近，震源深度18.7公里。花蓮、南頭、台中和宜蘭等地都有震感。