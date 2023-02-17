返回
按輸入鍵開始搜尋

台北花蓮先後地震　暫無傷亡報告　台中宜蘭等有震感

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
【有線新聞】台灣今早發生兩次地震，暫無傷亡報告。
台灣氣象部門通報，台北在早上9時08分發生3.1級地震，震央位於台北市北投區附近，震源深度4.8公里。
其後當局再通報，花蓮地區在早上9時22分發生4.6級地震，震央位於花蓮縣秀林鄉附近，震源深度18.7公里。花蓮、南頭、台中和宜蘭等地都有震感。
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘　擠滿200米長海岸線　憂巨震先兆政府急調查
2023年02月10日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議　丹麥女王道歉平息風波　
2023年02月13日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道　大會稱會了解
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐　港媽拒賠$500清潔費　律師拆解司機可否追討？
2023年02月13日