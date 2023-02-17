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台北花蓮先後地震 暫無傷亡報告 台中宜蘭等有震感
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2023年02月17日
【有線新聞】台灣今早發生兩次地震，暫無傷亡報告。
台灣氣象部門通報，台北在早上9時08分發生3.1級地震，震央位於台北市北投區附近，震源深度4.8公里。
其後當局再通報，花蓮地區在早上9時22分發生4.6級地震，震央位於花蓮縣秀林鄉附近，震源深度18.7公里。花蓮、南頭、台中和宜蘭等地都有震感。
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