內地現XBB.1.5本地病例　專家：內地已過疫情高峰、料3到6月內仍安全

【有線新聞】中疾控通報內地新增1宗Omicron變異病毒株XBB.1.5本地病例，有專家表示內地經歷完疫情高峰，估計未來3到6個月內仍相對安全。

中國疾控中心周三通報全國新冠病毒感染最新情況，由去年12月1日至本周一為止，全國共報送超過1.6萬宗本地病例基因組有效序列，全部為Omicron變異株，共存在33個進化分支；重點關注變異株有14個，其中1宗屬於XBB.1.5本地病例。

當局又稱，去年12月9日以來，各省報告群眾核酸檢測的陽性數目和陽性率，都呈先增後減趨勢；其中陽性個案在12月22日，達到高峰的694萬宗後呈波動下降，跌至本周一的8847宗；檢測陽性率也從高峰的29.2%，跌至周一的1.6%。

至於在院感染死亡病例數目，就在今年1月4日達到每日峰值4273宗後持續下降，並在本周一降至僅9宗，較峰值下降99.8%。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，從國外很多地方來看，新冠疫情沒那麼容易消失，往往一波疫情後過兩三個月，就又來一次小規模疫情，甚至有些地方每隔3到6個月就來一次；但他認為內地剛經歷大型疫情高峰，估計未來3到6個月內，全國民眾仍相對安全。