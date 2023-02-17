湖南汽車事故衝出護欄波及多車　逾60人受傷送院

【有線新聞】湖南發生嚴重交通事故，超過60人受傷。

事發在周四晚上10時許，滬昆高速湖南芷江段有車輛發生事故衝出護欄，波及多輛汽車，至少有65人受傷，傷者分別被送到兩間醫院救治，有多人需要留院。

及至周五早上8時許，事故現場處理完畢，交通恢復通行。