返回
按輸入鍵開始搜尋

返回地球75日後首度亮相　神十四乘組北京舉行見面會

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
【有線新聞】神舟十四號航天員周五在北京舉行見面會，是他們由太空站返回地球75日後首次與公眾見面。
見面會在北京航天城舉行，三名航天員陳冬、劉洋和蔡旭哲依次進場，並與在場人士揮手並肅立敬禮。
他們表示，目前心理狀態良好，體重保持在飛行前水平，肌肉力量、耐力和運動心肺功能儲備恢復，都達到預期效果；在完成恢復健康評估總結後，會重新投入正常訓練工作。
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘　擠滿200米長海岸線　憂巨震先兆政府急調查
2023年02月10日
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議　丹麥女王道歉平息風波　
2023年02月13日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道　大會稱會了解
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐　港媽拒賠$500清潔費　律師拆解司機可否追討？
2023年02月13日