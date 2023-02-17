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返回地球75日後首度亮相 神十四乘組北京舉行見面會
i-Cable
2023年02月17日
【有線新聞】神舟十四號航天員周五在北京舉行見面會，是他們由太空站返回地球75日後首次與公眾見面。
見面會在北京航天城舉行，三名航天員陳冬、劉洋和蔡旭哲依次進場，並與在場人士揮手並肅立敬禮。
他們表示，目前心理狀態良好，體重保持在飛行前水平，肌肉力量、耐力和運動心肺功能儲備恢復，都達到預期效果；在完成恢復健康評估總結後，會重新投入正常訓練工作。
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