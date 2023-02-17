中國大熊貓之父胡錦矗病逝　首個發明用大熊貓糞便確定數量及活動範圍

【有線新聞】被譽為中國大熊貓研究第一人的大熊貓之父胡錦矗病逝，他是首個利用檢測大熊貓糞便的方法，確定大熊貓的數量及活動範圍的專家。

大熊貓研究專家胡錦矗：「保護熊貓，也保護了很多活化石，不僅保護了大熊貓，更主要的是保護了這一片土地。」

45歲才開始研究大熊貓的他，早年接受訪問時曾透露，是時代背景令他與大熊貓結下不解緣。

大熊貓生態生物學研究奠基人胡錦矗指，尼克松訪華過後，我們國家送了一對熊貓給美國，周總理顧及以後西方，各個國家的領袖到我們國家來，可能都要贈送熊貓，因此周總理提出要了解一下我們國家熊貓，到底分布多廣、有多少數量。」

之後他開始第一次研究大熊貓，正因如此他發明了「胡氏方法」。

胡錦矗稱，因為調查的熊貓本身數量很少，在濃密的竹林裏面看不到，只能用間接的方法(進行調查)，從牠吃的竹子的痕跡，追蹤牠一天走多少路，根據牠採食竹子的路徑，統計牠的糞便，從上面來區別是一個還是兩個，熊貓每天要拉屎100坨左右，牠邊走邊吃、邊走邊排便。

通過「胡氏方法」，找出中國大熊貓數量愈來愈多，他推算有大約70至80%大熊貓分布於四川。

他其後設立全球首個大熊貓生態觀察站「五一棚」，成功捕獲野生大熊貓，取得大量有關大熊貓的第一手資料。

胡錦矗其後回到西華師範大學，繼續大熊貓研究工作，即使退休後不時會返回大學，向學生傳授大熊貓知識，他家人周四證實他離世的消息，享年94歲。