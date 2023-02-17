國家及香港救援隊返回北京　政務司司長等多名官員迎接

【有線新聞】前往土耳其協助救災的國家和香港救援隊，周五由土耳其返回北京。港澳辦及特區多名官員到場迎接，港澳辦副主任王靈桂讚揚香港救援隊伍，為國家對外事務有嶄新嘗試，顯示了一國兩制在香港的成功實踐。

國家及香港特區救援隊乘搭的專機，周五下午由土耳其飛抵北京首都國際機場，身穿整齊制服救援隊逐一落機。土耳其駐華大使、外交部、港澳辦等官員，還有特區政府官員，包括政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、以及消防處處長楊恩健等人都有到場迎接。

港澳辦副主任王靈桂代表中央，對參與救援的人員表示謝意：「這是香港特區首次參與國家赴海外執行應急救援任務，是新時代新征程上，特區服務國家對外事務的嶄新嘗試和生動實踐，向國際社會允分顯示了一國兩制在香港的成功實踐。」

而政務司司長陳國基表示：「在這次任務中香港特別行政區政府一共派出59人，得到國家全力支持，參與國家救援隊在土耳其的工作，足證國家對香港特區的高度信任。」

有參與救援的香港救援隊成員表示，災區範圍大，破壞程度嚴重，令救援難度大增。香港救援隊副隊長黃思律說：「最主要是災區非常廣闊，以及道路網破壞得嚴重。所以在交通及後勤支援方面其實是很重要的。幸好得到特區政府及中國救援隊鼎力支持，在行動上可算是順利的。」

國家救援隊今次共派出了82人，包括北京消防人員、醫療團隊，以及中國地震局專家等。在9天的救援期間，救援隊在當地救出6人，而香港救援隊亦救出4人。連同民間派出的救援隊，合共在災區營救了超過30人。

另外各地派出的民間救援隊亦在周五相繼回國。在吉林松原市，兩名參與救援的成員抵達後獲隊員夾道歡迎。而在上海浦東國際機場，中國藍天救援隊的54名隊員，獲土耳其駐滬代表前來接機。藍天救援隊今次在災區救出了3名幸存者，及找到43名遇難者遺體。