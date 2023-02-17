被揭曾接受性招待　台灣行政院發言人陳宗彥請辭

【有線新聞】台灣行政院發言人陳宗彥被揭發曾接受性招待，決定提出請辭。

民眾黨立委陳琬惠周五下午召開記者會，揭發陳宗彥擔任台南市新聞及國際關係處處長時，曾接受性招待，要求行政院院長陳建仁徹查。

陳宗彥之後曾出面澄清，但到了晚上他決定提出請辭。