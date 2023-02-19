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內地2月第二周錄得98宗新冠死亡個案
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2023年02月19日
【有線新聞】中國疾控中心公布最新的每周新冠數據，錄得98宗死亡個案。數據統計，本月16日前的一星期，死亡個案中只有一宗屬新冠感染導致呼吸衰竭死亡，其餘均與基礎疾病併發有關。
另外，各省巿報告的核酸檢測陽性個案和比率、就診和住院人數，自去年底和本年初高峰後，均持續下降，減少近9成9。其中本月16日，單日陽性個案只有10720宗。
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