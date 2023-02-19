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上海私家車失控翻側起火並跌落路面 司機當場死亡

  • i-Cable
  • 2023年02月19日
【有線新聞】上海有私家車失事，從高架橋跌落路面，司機當地死亡。有其他車輛行車鏡頭拍到，失事私家車高速撞向分岔路口石壆，車輛側翻起火，並從橋面跌落下面路面。事發在周日早上八點左右，司機當場死亡，但未有造成其他傷亡，當局調查意外原因。
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