廣西有大橋部分路段倒塌　沒人受傷　正調查事故原因

【有線新聞】廣西賀州一條大橋部分路段倒冧。

網上片段看到，靠近岸邊的大橋有部分橋面倒塌，長度大約有五至六米，支柱斷裂。事發在周日晚上九時許，廣西賀州的步頭大橋，靠近西岸的橋面倒塌。警方到場後拉起封鎖線，事故中沒人受傷。大橋在2015年通車，當局正調查事故原因。