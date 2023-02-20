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廣西有大橋部分路段倒塌 沒人受傷 正調查事故原因
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2023年02月20日
【有線新聞】廣西賀州一條大橋部分路段倒冧。
網上片段看到，靠近岸邊的大橋有部分橋面倒塌，長度大約有五至六米，支柱斷裂。事發在周日晚上九時許，廣西賀州的步頭大橋，靠近西岸的橋面倒塌。警方到場後拉起封鎖線，事故中沒人受傷。大橋在2015年通車，當局正調查事故原因。
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