內地農村「天價彩禮」惹紛爭　中央地方頻整治

【有線新聞】結婚成本愈來愈高，在內地，禮金的金額近年亦引起連串紛爭。動輒過萬的禮金，更令農村家庭難以負擔，連中央都要出手治理。談及婚姻大事，

不少地方一直都有男家要給女家禮金或彩禮的習俗。不過對於金額多少，近年惹來不少爭議。

去年2月在河南開封，結婚當日女方親友要求當場再收66000元，才能讓新娘下車行禮。寧夏銀川更有人因無法湊齊50萬彩禮，同居女友被強行帶走，上前理論卻被暴打。事實上，對於不少農村家庭來說，這些動輒過萬的「天價彩禮」，根本難以負擔，甚至耗盡積蓄都結不了婚，因而引發的紛爭近年愈來愈多，最終連中央都要出手。在今年的「中央一號文件」，特別提到農村要移風易俗，治理高價彩禮、大操大辦等突出問題。多個縣市隨即回應指，最近一兩年開始，已陸續對彩禮、婚宴酒席等明碼實價設限。以甘肅定西為例，婚嫁禮金不得超過5萬元，城區和農村擺酒只能在20桌以內，每桌分別不得高於880元和480元。貧困問題一直嚴重的四川涼山，就通報指去年991宗婚事中，

要價10萬元以上彩禮有528宗，涉及金額7010萬元，但最終全部被禁止，群眾普遍亦已接受「不願收、不願送」的做法。