《環時》引報告指歐美作核心「黑客組織」　長期攻擊中國網絡

【有線新聞】《環球時報》引述一份報告指，一個以歐美作核心的「黑客組織」，長期以中國作為主要攻擊目標。

《環球時報》引述北京奇安盤古實驗室的報告，指一個名為AgainstTheWest，簡稱「ATW」的黑客組織，長期對中國實施網絡攻擊、竊取數據、披露炒作活動，對中國的網絡及數據安全構成嚴重危害。

報道指，北京奇安盤古研究人員發現自2021年開始，ATW宣稱披露了70多次涉及中國的敏感信息，包括重要信息系統源代碼、數據庫等，其中在前年11月，ATW便發布了16個政府網站大數據系統存在漏洞情況，涉及北京、浙江及廣東等地；另外還有100多個單位、合共超過300個信息系統，涉及國家重要部門、航空及基礎設施等。去年該「黑客組織」持續對中國的網絡目標，實施大規模網絡掃描探測及攻擊。

不過報道指，這些所謂的源代碼，只是ATW為博取關注，極盡歪曲解讀，動輒使用大規模監控、侵犯人權及侵犯私隱等美西方慣用的「標籤」，意圖突顯擊攻目標，以及竊取數據的重要性。

報道又指，ATW成立之後，瘋狂從事反華活動，更曾發布一篇題為「ATW-對華戰爭」的帖文，支持「台獨」、鼓吹「港獨」，以及炒作新疆人權問題。經長期跟蹤發現，ATW的6名活躍成員，大多從事程式員、網絡工程師等相關職業，主要位於瑞士、法國及加拿大等國家。