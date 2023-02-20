受賄逾1.5億元財物　山東省人大常委會原副主任張新起判無期徒刑

【有線新聞】山東省人大常委會原副主任張新起的受賄案，一審被判無期徒刑。

經法院查明，張新起自2001年至2019年，利用擔任山東濰坊市、青島市市長、省人大常委會副主任等職務便利，為有關單位和個人在經營、項目開發，以及工程承接和審批等提供幫助，合共收取共值逾1.5億元財物，構成受賄罪等，判處無期徒刑。

另外，中國鐵路前總經理盛光祖，被指利用職務便利為，他人謀取利益，非法收受他人巨額財物，被檢察機關以受賄罪向法院提起公訴。