安徽醫院錯植試管嬰兒胚胎需賠償ㅤ當事人稱繼續撫養惟心裏有根刺

【有線新聞】安徽一對夫婦因為不育，以試管嬰兒方式誕下一名兒子，但後來竟發現兒子與他們無血緣關係，法院裁定醫院出錯需要賠償。

60歲的關先生早年與前妻，因婚後一直未能成孕，到安徽醫科大學第一附屬醫院，透過試管嬰兒方式，在2012年誕下一名兒子。但當兒子五六歲左右時，關先生覺得兒子不像他，於是偷偷去做親子鑑定。

關先生：「就在他腳上用了個針，取了點血樣，跟我的再送到鑑定中心，說不是(親生)的，三個人就一起再去做一下，還是不是(親生)的，而且還不是她(前妻)的，精子卵子都不是。」

他們於是告上法院，法院一審判詞中表示，由於分娩時一直有家屬陪同，護士為嬰兒洗澡打針等，亦未曾離開母親，所以基本排除是出生後抱錯嬰兒。相反在人工受孕過程中，醫院生殖醫學中心有很大可能出錯，植入了其他人的胚胎，因此判醫院賠償64萬元。

不過關先生強調，不在乎賠償問題，只希望知道有沒有人懷了他們的胚胎，以及找出兒子的親生父母，但院方就表示沒法找到，還這樣回應。

生殖醫學中心主任：「人生中能遇到很多的東西，像你這一輩子的經歷很多，實際上過到最後就是一個寬容，你前面的事我都可以跟醫院反映去，實際上過到最後人就是豁達了。」

關先生指考慮兒子還小，會繼續撫養，但心裏始終有根刺。

關先生：「我怎麼看這個孩子感覺跟過去不一樣，特別調皮的時候，感覺一股氣堵著，但想想不管又不忍心，從這麼點大抱到這麼大，以前答應給他的，我還答應給他，比如房子已經定下來給他了，我還會給他，再要多了往多裏給，我不一定會給，我給他就相當於給一個外人一樣。」