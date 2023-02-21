杭州等地多名學生呈陽性、學校即停課　防疫部門指患者首次感染　專家：上輪疫情餘波

【有線新聞】浙江杭州、寧波和天津等地近日因為有多名中小學生，對新冠病毒呈陽性宣布即時停課；其中杭州防疫部門解釋，患者均首次感染，屬正常現象；有專家重申，此次聚集性疫情只是上一輪感染後的餘波。

有內地傳媒周一報道，浙江杭州有至少3間中小學學生對新冠病毒呈陽性；其中西湖區的學軍小學通報，已有10名學生呈陽性，學校決定根據乙類乙管處置預案，周一起停課4日；防控部門亦有組織相關單位展開調查。

該校校長其後亦就事件回應。杭州學軍小學校長張軍林說：「實際上我們學校到目前為止，還有一半以上的孩子沒有感染過新冠的病毒，那這次感染的，也是原來沒有感染過的孩子。我們現在了解，這個孩子症狀都很輕，有幾個孩子已經好了。今天絕大多數的孩子，都已經正常上課。」

除了這間學校，拱墅區一間中學和上城區一間小學，都分別有5名和12名學生受感染；另有內媒發現，在寧波、金華和天津等地，都有學生受感染而需要停課或提前放學。

杭州市防疫指揮部負責人解釋，個別學校班級出現學生首次感染新冠病毒的情況，都屬於正常現象，並不代表新一波疫情流行的開始。

有疾控專家分析，自開學以來，在師生中都有零星新冠感染，目前疫情處於低流行狀態，疾控部門正嚴密監測；而學校發生聚集性疫情，選擇停課做法合理，重申杭州此輪只是上一波感染餘波，民眾不必過分擔心。