國足反貪　陳戌源據報曾勸李鐵退還武漢隊4800萬酬金遭拒

【有線新聞】國足反貪行動再有新進展。內媒報道中國足協主席陳戌源曾力勸國足前主帥李鐵，須向前中超球隊武漢長江退還收取的4800萬元酬金，但遭到拒絕。此外有資深體育記者透露，一名曾協助調查的中國足協官員懷疑再次被紀律部門帶走。

《廣州日報》旗下《足球報》周一報道引述消息指，李鐵擔任國足主帥後，前中超球隊武漢長江的前身武漢卓爾隊，仍須向李鐵支付3000萬元人民幣的年薪；報道稱，中國足協主席陳戌源對此並不知情，又指他得知這些消息後大感震驚。

而陳戌源得知李鐵受查後，有向相關人士透露，自己勸過李鐵向武漢隊退還收取的4800萬元酬金，包括3000萬的年薪和1800萬元的簽字費，直指對方同時收取國家隊和球隊酬金的做法不合法規；但李鐵就表明拒絕退還，更指李鐵找過律師翻查相關合約內容後，律師表明李鐵做法合理合法。

而曾與李鐵在廣州恆大和中國國家隊共事多年、意大利籍的前國足主帥、綽號「銀狐」的納比近日接受當地媒體專訪時表示，自己在陳戌源麾下任職期間，無論是在選人、調度等都受到足協的諸多制肘和干擾；更指自己在國足執教期間，令他的計劃無法如期實行，最終只能憤而辭職。

另外內地資深體育記者冉雄飛周一再引述消息指，中國足協的高官再次被總局紀檢組和相關單位約談，更指他疑似是因與陳戌源受查有關而被帶走。