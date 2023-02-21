四川16歲女被父母26萬元賣出嫁人ㅤ律師稱有關行為如同拐賣促徹查

【有線新聞】四川一名16歲少女，因為家人收取禮金後，被強迫嫁人而逃到廣東，之後再被男家強行帶走，最終少女報警求助後獲救。有律師指出，少女的父母有關行為如同拐賣，敦促警方徹查。

警方在田東縣高速公路服務區的洗手間，尋獲求助的這名16歲少女。

當事人小苦：「我爸媽把我賣給他們了，我爸媽把我賣給他們了。」

警員調查後得悉，她的父母收取了26萬元禮金後，將她賣予四川當地一戶人，並被迫與人結婚，她拒絕就範，於是偷走逃到廣東打工，之後男家帶人到廣東將她強行帶走。到了上星期二，她借口要上廁所，再躲在廁格內報警求助，由於她仍未成年，3日後由她的家人接走。

對於她父母賣女逼婚，有內地律師指出，少女是未成年人，所謂的婚姻屬於無效。

律師：「無論是這個少女的父母，還是想要跟她結婚的這個所謂丈夫，實際上就是一種拐賣兒童的行為，尤其是那個男方，在通過限制人身自由、脅迫等等方式，實際上這些都是嚴重侵犯未成年人的權利的行為，而(父母)把未年人許配他人，並且收取高額的彩禮費用，我個人認為是以彩禮的名目，在拐賣自己的女兒。」

律師指，根據有關法例，少女父母的監護權可以依法剝奪。她亦建議警方調查事件，再決定是否追究父母的法律責任，亦要跟進她回家後的生活情況。