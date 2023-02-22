首日來港返校面授課堂　跨境學童：很開心、很高興、很激動

【有線新聞】由星期三起，包括小學、幼稚園和特殊學校跨境學童，可以回港上課。有小學特別為低年級的學生，提供支援工作，令他們可盡快適應校園生活。今年讀二年級的茂森，由幼稚園開始到一年級，都只是透過網上教學，從來都未見過同學及老師。跨境學童洪茂森：「充滿了信心，想立刻回到學校。網課之外不可能(與同學)聊天，小息只能自己安安靜靜坐一會兒。」

首次上小學，一大清早已起床準備，準時6時05分由媽媽陪同上學，他們由住所到關口，要先坐十分鐘的車，再經文錦渡口岸過關，之後再轉乘搭保母車回校。跨境學童洪茂森：「我今天5點10分起床，很開心、很高興、很激動，因為可以見到我可愛的同學們和尊敬的老師。」

在八點半早會準備開始，不過仍有學生未回到學校。校長朱偉林表示，理解學生回港上學適應需時。校長朱偉林：「跨境學童今天回來有40至50個，比我們預期差不多。整體大概(延誤)了25至30分鐘，主要在文錦渡，因為要做免落地安排，相信明天開始可回復正常。對於低年班，我們有小老師計劃，亦都有很多學哥學姐，所以我們會特別對一、二年班，在小息、課時、午時做支援工作。」

校方表示，除了恆常的保母車接送學生上學、放學，亦會在每日放學後以及周末，加開特別班次，方便跨境學生可以參加課外活動。