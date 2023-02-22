國台辦斥民進黨當局限陸客赴台　籲盡快恢復兩岸航運直航正常化

【有線新聞】對於台灣以大陸「疫情不透明」為由，限制大陸旅客赴台，國台辦認為民進黨當局對兩岸人員往來禁限封堵，是違背兩岸同胞願望，做法不得人心，又呼籲盡快恢復兩岸空中客運直航正常化。

隨著中斷3年、由馬祖前往福州黃岐的「小三通」客運航線，周日上午恢復通航後，兩岸4條客運航線已全面復航。而大陸交通運輸部周三通報，自今年1月7日客運航線相繼復航以來，已開出62個往返航班。

至於台灣周一起開放港澳人士赴台個人遊，並取消跟團限制，但仍以大陸「疫情不透明」為由限制大陸遊客赴台；陸委會早前解釋是根據疫情作出判斷，何時會恢復大陸旅客赴台，仍有待台灣防疫部門判斷處理。

國台辦就這樣回應。國台辦發言人朱鳳蓮表示：「民進黨當局迄今仍然禁止大陸民眾赴台交流、旅遊，所謂大陸『疫情不透明』，這種只不過是他們編造的藉口。民進黨當局對兩岸人員往來和交流實行封限封堵，禁限封堵違背兩岸同胞願望，不得人心。」

被問到大陸日前提出優先恢復16個兩岸直航航點，但台方遲遲未予回應，國台辦呼籲民進黨當局盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。

對於國民黨副主席夏立言早前訪問大陸，國台辦認為這是今年國共兩黨交流往來一項重要活動，陸方對此表示歡迎。朱鳳蓮表示：「多年來中國共產黨和中國國民黨，在堅持『九二共識』、反對台獨的共同政治基礎上，推進兩黨關係發展，推動兩岸關係和平發展。」

國台辦表示，願意和國民黨在共同政治基礎之上，鞏固增進互信，加強交流溝通。