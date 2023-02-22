財政預算案推多項措施　助港商開拓內地市場

【有線新聞】隨著香港與內地恢復全面通關，新一份財政預算案亦提出多項措施，協助港商及投資者開拓內地市場。

三年疫情打擊，終於迎來恢復全面通關。今屆政府首份財政預算案，與內地、尤其是大灣區，在金融領域的合作繼續加碼。包括重啟在2015年停辦的「資本投資者入境計劃」，初步傾向資產門檻，將會高於原本的一千萬港元，且不包括物業投資。稍後將公布更多細節。

除了吸引資金投放本地市場，為進一步協助港商及投資者開拓市場，政府亦計劃向貿發局增撥合共5.5億元，協助港企把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設機遇。

證券市場方面，會繼續積極與內地，探討各項擴容增量方案和優化安排，包括跨境理財通、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍，此外亦會研究為境外投資者提供更多風險管理產品，包括在港發行國債期貨。在法律方面，律政司亦正爭取落實大灣區內通用的線上糾紛調解平台。

另外，政府計劃今年在大型盛事上都會下重本。其中本年度會向立法會申請撥款2000萬，在明年舉辦「粵港澳大灣區文化藝術節」，預計將有5千名本港及內地藝術家參與，可吸引14萬名觀眾，建議還提出由下一財政年度開始的5年，一共撥出1.35億元，支持香港表演藝團和藝術家到大灣區參與演出及創作。