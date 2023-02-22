東部戰區艦艇實戰化訓練　國台辦：倚美謀獨只會為台灣同胞帶來災難

【有線新聞】台海局勢緊張之際，解放軍東部戰區多艘艦艇進行實戰化訓練。

東部戰區的驅逐艦支隊近日出動多艘艦艇在東海海域，進行高強度實戰化訓練，包括模擬敵方以導彈襲擊，艦艇用副炮密集開火形成防空網消除威脅，以及用魚雷攻擊敵方潛艇等。

對於美國有議員提出增加對台軍事財政援助，國台辦指美國反華勢力出於自身利益縱容支持台獨分裂勢力，民進黨當局妄圖倚美謀獨只會禍害台灣，為台灣同胞帶來災難。