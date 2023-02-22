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內蒙古媒礦大面積倒塌　至少2死逾50人失蹤

  • i-Cable
  • 2023年02月22日
【有線新聞】內蒙古一個煤礦懷疑因為山泥傾瀉，導致大面積倒塌，至少2死6傷，超過50人失蹤。
「完了，完了，這下全完了，整個山全倒了。」網傳片段見到，山泥傾瀉而下，揚起大量塵土。現場消息指，至少有10多輛車，以及大批工作人員被埋，搜救人員已救出8人送院，其中2人搶救無效死亡，另有超過50人失蹤。
事發在星期三下午1時許，阿拉善左旗的新井煤業有限公司一個露天煤礦倒塌，國家礦山安監局啟動事故救援一級響應，超過200人趕赴現場救援。國家主席習近平要求全力搜救，盡快查明原因、追究責任。
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