國常會：部署做好全國兩會聽取意見工作

【有線新聞】總理李克強主持國務院常務會議，部署做好今年全國兩會聽取意見的工作。

會議指出政府的權力來自人民，高度重視聽取民意和接受人民監督，兩會在即，各部門要多渠道主動與代表和委員溝通。會議又聽取落實涉及企業的收費優惠政策和整治違規收費的匯報，要求進一步鞏固有關成果。