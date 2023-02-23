內蒙古煤礦倒塌釀4死6傷近50人失蹤　傷者：來不及撤離山體就坍塌

【有線新聞】內蒙古阿拉善盟煤礦倒塌搜救持續，意外已釀成至少4死6傷，近50人仍失蹤，礦場負責人已被公安扣查。據傳報報道，涉事礦場過去曾多次違規。

當局派出多架消防車、救護車，並出動大型救援機器，以及超過500名醫護和救援人員連夜在現場搜救。由於現場曾經再發生一次大型山泥傾瀉，令救援難度大增。

有獲救傷者憶述事發一刻仍心有餘悸，「山上往下趕(石)渣，看這種情況越來越嚴重，然後咱們就組織撤離，但是已經撤不及時了，接著山體就坍塌了。」

從央視最新播出的現場監控畫面見到，周三下午約1時11分，煤礦附近的山坡開始倒塌，大量泥石從高處瀉下，揚起大量塵土。附近大批疑似是工程車以及工作人員被泥石掩埋。

知情者表示：「(被埋)應該主要是挖機司機和翻斗車司機，它這個露天(煤礦)現在已經挖的深度已經很深了，它是就和那個地震一樣，塌下來的是磚瓦石頭，磚瓦和水泥。」

據內媒報道，涉事礦場所屬公司新井煤業曾多次涉及買賣合同、租賃合同和借款合同糾紛等，前後超過20次被當局處罰，包括有13次被法院列為失信被執行人；該公司的法定代表人也有8次被當局限制高消費，而在2022年更被罰款逾8000萬元人民幣。