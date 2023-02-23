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一連三日　香港傳媒高層代表獲安排大灣區考察

  • i-Cable
  • 2023年02月23日
【有線新聞】中聯辦協助安排的香港傳媒高層代表，星期四起一連三日到大灣區考察。
考察團早上乘坐高鐵抵達廣州東站，先到廣州市城市規劃展覽中心參觀，一連三天的行程還包括到天河區港澳青年之家、南沙區粵港澳青少年、交流活動基地、深圳河套區以及東莞國際機械人產業基地等，了解兩地合作發展機遇。
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