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李家超率團到訪廣州　就全面深化兩地合作進一步交流

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  • 2023年02月23日
【有線新聞】行政長官李家超上任後，首次對粵港澳大灣區訪問，探討與內地全面深化合作；他又提到相關部門已優化「高才通」審批程序，確保來港人才符合香港整體利益。
李家超星期四早上率領特區政府代表團到訪廣州和深圳，代表團上午與廣東省領導會面，李家超拜會廣東省委書記黃坤明，就粵港合作推進大灣區高質量發展交換意見，討論在創新科技、金融服務等層面的合作。
李家超會後表示：「重點討論了在大灣區的高質量發展，大家如何共同努力，其中一個我強調的是，將我們的指導和領導統籌能力強化，由一個作領導，即行政長官，改為『1+3』，由我做組長，再加三位司長作為副組長去推動大灣區發展，在其旗下領域的不同項目，主動去推動大灣區建設提上一個新台階。」
對於內地科學家賀建奎涉嫌以虛假陳述獲批的「高才通」簽證無效，李家超承認計劃需要優化，他又強調人才流動不單是內地人才，更希望能夠吸引更多的國際人才到香港或進入大灣區發展，「這方面的推動工作，我會研究看有甚麼方案，可以在推動國際人才流入香港、流入大灣區方面，產生積極性、有效性的作用。」
李家超表示未來會繼續與團隊及立法會議員，走訪大灣區9個城市及鄰近城市，了解可發展項目，下星期會先到澳門，而廣東省領導預計下月會到訪香港。
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