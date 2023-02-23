國資委：今年推動央企利潤增速　目標高於全國經濟增長

【有線新聞】國資委指，今年會推動央企利潤增速，目標高於全國經濟增長。

國資委表示，去年央企營業收入達39.6萬億元人民幣，按年增長9.1%，今年將會推動央企的利潤總額增速，高於全國經濟增長；又會加大投入科技領域，提升企業的創新能力和核心競爭力。

當局指，今年會堅持穩字當頭、穩中求進，聚焦國家重大專案，擴大有效投資，提振市場信心。