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國資委：今年推動央企利潤增速 目標高於全國經濟增長
i-Cable
2023年02月23日
【有線新聞】國資委指，今年會推動央企利潤增速，目標高於全國經濟增長。
國資委表示，去年央企營業收入達39.6萬億元人民幣，按年增長9.1%，今年將會推動央企的利潤總額增速，高於全國經濟增長；又會加大投入科技領域，提升企業的創新能力和核心競爭力。
當局指，今年會堅持穩字當頭、穩中求進，聚焦國家重大專案，擴大有效投資，提振市場信心。
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