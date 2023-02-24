俄烏戰爭一周年　外交部提12主張　籲和談止戰、停單邊制裁

【有線新聞】俄烏戰爭一周年，外交部發布關於政治解決烏克蘭危機立場文件，提出12項主張，呼籲盡快啟動和談，達成全面停火，並停止單邊制裁。

外交部周五發布名為《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出12項中方主張；包括尊重各國主權，認為聯合國憲章宗旨和原則等公認的國際法，應該得到嚴格遵守，各國主權、獨立和領土完整，都應該得到切實保障。

摒棄冷戰思維，強調一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。

停火止戰，啟動和談，呼籲各方保持理性克制，不要火上加油、激化矛盾，強調對話談判是解決烏克蘭危機唯一可行出路；解決人道危機。一切有利於緩解人道危機的舉措，都應得到鼓勵和支持。

保護平民和戰俘，重申中方支持俄烏交換戰俘，各方應為此創造更多有利條件；維護核電站安全和減少戰略風險，反對使用或威脅使用核武，防止核擴散，避免出現核危機。

保障糧食外運，重申中方提出的國際糧食安全合作倡議，為解決全球糧食危機提供可行方案；又呼籲停止單邊制、確保產業鏈供應鏈穩定，各方應切實維護現有世界經濟體系，反對把世界經濟政治化、工具化和武器化。

最後是推動戰後重建，國際社會應採取措施，支持衝突地區戰後重建，中方願為此提供協助，並發揮建設性作用。