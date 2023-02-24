內蒙古煤礦倒塌增至6死6傷　仍有40多人失蹤

【有線新聞】內蒙古阿拉善盟煤礦倒塌搜救持續，意外已釀成至少6死6傷，仍有40多人失蹤。

從最新的搜救片段看到，礦場有大量山泥倒塌，挖泥機不斷挖掘。但由於倒塌泥石估計多達1000萬平方米，超過80米高，再次倒塌風險高，嚴重影響了救援進度。搜救人員要以分層方式從兩側開展挖掘。

出事煤礦是在星期三發生嚴重山泥傾瀉，大批工作人員走避不及被埋。