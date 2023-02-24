不堪疫情致虧損　河南商丘巴士擬停運　政府派員進駐公司即煞停

【有線新聞】河南有巴士公司發公告稱，疫情衝擊等因素令公司虧損，下月1日起停運市區巴士；不過在當局宣布派工作組進駐後，公司很快刪走公告，並表示將克服困難，確保巴士不會停運。

商丘市巴士公司「商丘公交」周四早上發公告稱，受疫情衝擊、國家新能源補貼政策調整、財政補貼不到位等因素影響，導致公司嚴重虧損，經營困難且無法支付員工薪金，決定下星期三起停運市區巴士路線。

有員工則指控遭公司拖欠薪金：「上級部門正打電話問，我們歸交通局(管理)，具體的我不知道，我就知道我們5個月沒發工資了。」

不過商丘市政府隨即發通報，強調有關當局一直按照規定，為該公司提供補貼，又指公司的確受疫情影響，難以經營，目前市政府已派工作組進駐公司，並將依法查明情況，確保公共交通營運正常。

「商丘公交」於是在同日下午刪除原先發出的公告，同時發布新公告，強調公司將克服困難，確保巴士路線不會停運，不影響公眾出行，又對之前公告引起的影響致歉。

事實上，全國多地自去年起已屢次發生巴士停運風波。去年8月湖南耒陽市有8間巴士公司發聯合聲明稱，因經營困難無法支薪考慮停運，之後經政府介入，得以維持經營；而在河南鄲城和廣東博羅，去年都有類似情況發生。

《環球時報》前總編輯胡錫進都發文說，這些巴士公司經營難都是迫於無奈，並指發展好經濟，是解決一切民生問題之本，希望相關部門關注這些情況。