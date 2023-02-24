深圳福田政府來港辦經貿合作交流會 冀藉合作基礎擴大招商

【有線新聞】三年疫情，對香港與內地經濟往來，帶來不少影響。在全面恢復通關後，深圳福田當局就隨即率團來到香港，商討各項經貿合作。全面通關未夠一個月，與香港一河之隔的深圳，已陸續有官方代表先後來到香港。繼上周羅湖區政府到訪之後，深圳市商務局、福田區政府周五亦率團來港，舉行經貿合作交流會。深圳市福田區委書記黃偉：「福惠深港，共贏未來。福田由於過去這麼多年的發展，和香港建立了千絲萬縷的聯繫。香港現在「由治及興」，祖國內地現在也是百業振興，創新創業未來會是我們福田一個重要的主題，我們也把這種全方位的支持，提供給香港的朋友們。」

深圳福田當局表示，與香港一直有共同合作基礎，未來會主動對接北部都會區，以及深港合作區的建設。目前亦已經和五家商會，以及四間港企簽約。現場超過400名香港代表出席，簽署了25份協議。商務及經濟發展局副局長陳百里表示，自從全面通關以來，愈多內地商企南下，來參加招商、洽談會，形容香港是內地的雙向合作平台。商務及經濟發展局副局長陳百里：「香港我們擁有背靠祖國、聯通世界的優勢，我們接下來會做好對接，幫助我們內地的企業，透過香港這一平台走出去，開拓海外的業務、市場 。另一方面，希望吸引海外的資金、人才、項目，透過香港進入內地。另外，為促進兩地旅遊，福田區政府將發放總值一千萬元的消費券，香港居民都可以受惠，又計劃全年舉辦500場港澳青年文化交流活動。