科技部：人工智能將成戰略新興產業　將有措施趨利避害

【有線新聞】近年人工智能技術發展蓬勃，去年一款堪稱所有問題都能解決的人工智能ChatGPT，吸引不少人使用，科技部指推動AI發展同時，要加強倫理規範。

人工智能聊天機械人ChatGPT，近日在全球都掀起熱潮，不過有日本傳媒近日報道，指北京政府對ChatGPT未經審查回覆用戶感到憂慮，監管機構已下令大型科企，不可對公眾提供ChatGPT服務。

科技部部長王志剛在國新辦記者會上表示，關注到ChatGPT成為熱潮，強調當局會在推動發展的同時，兼顧科技的兩面性，加強倫理規範。

科技部部長王志剛：「我們國家對於任何一個新的技術，包括AI技術出來以後，在倫理上都有一些相應的措施，當然是我們認識到以後，往往在科技成果應用出來之後，有一段時間，然後出台一些相應防止它，所以我們說趨利避害。」

據報內地多間科企巨頭都考慮引入ChatGPT技術，其中百度及360早前宣布推出AI對話程式，科技部指相關技術表現出很高的人機互動水平，在多個行業有廣泛應用潛力，又強調非常重視人工智能，會將人工智能作為戰略性新興產業，繼續大力支持推動發展。

科技部高新技術司司長陳家昌：「推動構建開放協同的人工智能創新體系，加快基礎理論研究和重大技術攻關，推動人工智能與經濟社會深度融合，安全可控的治理體系。」

他又表示會透過龍頭企業，建立人工智能開放創新平台，能夠帶動中小企業發展之外，亦提升整個行業的技術進步速度。