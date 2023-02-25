特區政府駐京辦展覽　宣傳香港發展機遇　內地民眾盼緊密交流

【有線新聞】特區政府駐京辦在北京舉行展覽，宣傳香港發展機遇，有內地民眾期望兩地有緊密聯繫交流。

「正式開幕。」展覽由特區政府駐京辦主辦，以「背靠祖國、聯通世界」為主題，在北京大型商場舉行。三個展區主要宣傳及推廣香港在一國兩制下，包括對接「十四五」規劃綱要、粵港澳大灣區建設等資訊。

有北京市民專程來看展覽，希望了解香港多一些。北京市民鄧先生說：「我今天一大早來了，所以我想看看有甚麼新的政策，有甚麼新的機會，然後香港還有一些新的甚麼安排。」市民王先生則說：「可以全面了解香港的科技的發展文化教育，特別與北京的這種京港的交流，還有一帶一路。香港是中國的一部分，然後中國要發展，要崛起，少不了香港，香港是其中的一部分。」

有在京港人說，展覽可以令內地人認識香港。在京港人梁家僖說：「我認為隨着通關、更多的展覽展出，香港政府以及老百姓，大家都可以出力，慢慢之間這些誤解隔膜都會慢慢溶解。」

這裏有個互動設置，以香港一日遊做主題，讓市民一邊踩單車，一邊欣賞香港沿途著名景點。特區駐北京辦事處主任鄭偉源表示：「希望透過這類型的活動，再加上我們除了在內地，以及世界駐外經貿辦事處會不斷辦一些活動，去吸引各地民眾到香港旅遊或者經商。」

特區駐京辦說，通關後可再舉辦更多宣傳活動，吸引遊客到香港。