中共二十屆二中全會於北京召開

【有線新聞】中共二十屆二中全會一連三日在北京召開。

會議在京西賓館舉行，附近的保安明顯加強，在馬路出入口均有警員及便衣人員站崗。二中全會將審議《黨和國家機構改革方案》，以及提請十四屆全國人大第一次會議的《政府工作報告》。另外會上亦會討論第十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人，和政協的領導人建議人選。