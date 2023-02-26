遼寧省原副省長王大偉　涉嫌受賄被起訴

【有線新聞】遼寧省原副省長、公安廳原廳長王大偉涉嫌受賄案，獲檢察院提出起訴。

王大偉被指在擔任遼寧省副省長、公安廳廳長等職位時，利用職務便利及職權，為有關單位和個人在企業經營、案件處理及職務調整等方面謀取利益。非法收受他人財物、金額龐大，依法以受賄罪追究刑事責任。

襄陽市人民檢察院已向中級人民法院提出公訴。