i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
遼寧省原副省長王大偉 涉嫌受賄被起訴
i-Cable
2023年02月26日
【有線新聞】遼寧省原副省長、公安廳原廳長王大偉涉嫌受賄案，獲檢察院提出起訴。
王大偉被指在擔任遼寧省副省長、公安廳廳長等職位時，利用職務便利及職權，為有關單位和個人在企業經營、案件處理及職務調整等方面謀取利益。非法收受他人財物、金額龐大，依法以受賄罪追究刑事責任。
襄陽市人民檢察院已向中級人民法院提出公訴。
中國在線
新聞資訊
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家 欲套現鬧翻惹殺身之禍 前家翁曾任警長
即時新聞
新聞資訊
2023年02月25日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日
下一則新聞
下一則新聞
世界盃男籃資格賽 中國86:74伊朗
體育
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
財政預算案2023｜$5,000消費券 交通補貼延至10月 增子女免稅額 不斷更新派糖措拖
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
河邊散步鱷魚突襲寵物狗 美國八旬婦「無端」變獵物慘死 專家：想生存別要就範
即時新聞
新聞資訊
2023年02月23日
台灣擬「派錢」搶旅客！赴台遊客可獲5,000元新台幣 自由行、旅行團都有份
旅遊
生活
有線生活
2023年02月22日
西環3歲菲籍男童墮樓 清醒送院 母涉疏忽照顧被捕
港聞
新聞資訊
2023年02月21日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女 網民質疑拍攝大腿不違法 律師拆解疑問
生活
有線生活
2023年02月21日
蔡天鳳碎屍案｜死者殘肢疑被棄於將軍澳墳場 警搜索後暫無發現、明日繼續
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家 欲套現鬧翻惹殺身之禍 前家翁曾任警長
即時新聞
新聞資訊
2023年02月25日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日