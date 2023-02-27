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新疆阿克蘇地區溫宿縣發生5.1級地震
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2023年02月27日
【有線新聞】上午7時58分，新疆阿克蘇地區溫宿縣，發生5.1級地震，震源深度10公里。伊寧、阿拉爾以及圖木舒克等地都有震感，暫未有人員傷亡或房屋倒塌報告。
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