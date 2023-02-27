川礦井下發生頂板倒塌釀5死3傷　逃生礦工：歷衝擊波後一度失意識

【有線新聞】四川有鐵礦場井下頂板倒塌，造成5死3傷。

發生事故的是位於巴中市南江縣的一個鐵礦井下垂直深度175米地方，周日上午7時許，井下的頂板倒塌，造成多人被困，有獲救的礦工說，被井內氣流衝擊，一度倒地失去意識。

逃生礦工李騰說：「我們走(下井途中)好像就聽到有小石塊滑落，我們就意識到有問題，沒走兩步，「嘣」地氣炮打過來了，礦井頂板落了，壓縮空氣「嘣」吹出來的，(昏倒)可能有一兩分鐘沒得意識了，最後慢慢醒了，順著管子就摸出來的、摸出井，我們出來過後就覺得痛得不得了。」

礦場的負責人說，事發時一行25人，落井進行每月的安全隱患排查，「他們一行搞隱患排查，先走的地面(排查)，沒有發現任何痕跡，(進入地下)到了沒採礦的這個井筒，進去大概100多米，他們就被衝擊波把他們掀倒了，大概地面表面塌陷接近20畝。」

他說事發後有17人安全升井，其餘的人獲救時，部分人已無生命體徵，傷者情況嚴重送院搶救。他強調礦場設置多個監測點觀察岩層有沒有移位、有沒有變形等，但指岩層如果有異，未必一定能夠看到。目前附近工作人員及居民已安全撤離，相關部門介入調查。