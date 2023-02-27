內地流感高峰期引搶藥潮　醫生：須遵醫囑不宜自行服用

【有線新聞】內地近期進入流感高峰，抗病毒藥「奧司他韋」在不少地方都賣斷巿。不過專家提醒，「奧司他韋」是處方藥，民眾不應該隨便自行服用。正值冬春交際，內地進入流感高峰期。據國家流感中心監測數據顯示，感染以甲型H1N1流感病毒為主。在北京，過去一周流感個案，甚至首次超越新冠個案。而且由於患者近乎都有發燒、咳嗽、全身痠痛等，與新冠病毒感染相似症狀，一時間都引起民眾關注。抗流感病毒藥「奧司他韋」，更即時賣到斷巿。

不過內地醫生提醒，「奧司他韋」屬於處方藥，有一定抗藥性，不適宜長期食，患者應遵從醫生指示服用。安徽省兒童醫院主任醫師梁磊：「在高燒的時候，建議口服退燒藥，退熱處理。第二，可以用一些抗病毒的藥物，比如說對於流感的病毒，我們目前使用的就是『奧司他韋』比較多一點。在高燒的時候，有時候孩子精神不好、吃不好，還有就是大汗淋漓，這時候要注意補充一些電解質，可以用一些口服補液鹽防止脫水。」

醫生還提醒，要預防流感，接種疫苗是最有效的方法，打開窗戶讓空氣流通，並注意個人衛生習慣。

另外，國家衛健委表示，全國新冠疫情繼續保持平穩，各地疫情均處於局部零星散發狀態，未發現疫情明顯反彈的省份；又稱中國三年多來，始終高效統籌疫情防控和經濟社會發展，創造了人類文明史上，人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟，未來會繼續優化醫療衛生資源布局，加強醫療物資、生產保供及統籌調配，提升重大疫情與突發公共衛生事件的應對處置能力，並密切關注境外疫情發展情況。