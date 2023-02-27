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貴陽艦黃海實彈演練　模擬擊退來襲目標

  • i-Cable
  • 2023年02月27日
【有線新聞】解放軍北部戰區海軍近日在黃海進行實彈演練，包括模擬打擊來襲目標。
北部戰區海軍驅逐艦支隊052D型導彈驅逐艦貴陽艦，抵達黃海目標海域後，立即響起警報。官兵迅速就位迎戰，並向上級請示開火狙擊，「放，放！」主副炮同時開火，成功擊中目標。
之後官兵又模擬發現不明空中目標，隨即制定防空反導方案，「發現末制導雷達信號，發射！」貴陽艦發射干擾彈，成功干擾空中來襲目標。
連續多日的演習，海軍開展了多課目、全要素實彈射擊訓練，錘練官兵海上作戰能力，檢驗艦艇實際使用武器，以及應急處理能力。
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