內地抽查多款磁石文具不合格　兒童誤吞磁力珠致腸塞

【有線新聞】內地近日經常發生有兒童誤吞磁石文具事件，有媒體抽驗市面上有關產品，發現全部產品質量不合格。檢測部門更指，該類產品安全隱患達嚴重級別，建議14歲以下人士不要使用。

可以變成小狗、磁懸浮等這類由磁力珠組成的磁石筆，近年受到中小學生的追捧。在網購平台都大賣，價格由幾元到百元不等，但內地接二連三發生兒童誤吞磁力珠事件。

復旦大學附屬兒科醫院神經外科醫生指：「這一例是兩歲零五個月的小朋友，他當時吃了19枚(磁力珠)，我們先是在胃鏡室裏面，用胃鏡方式取出來4枚，但是剩下幾枚怎麼也取不出來，這兩三處的磁珠互相吸引之後，導致了它兩個相接的，胃壁還有腸壁的一個穿孔，引起了這種腸梗阻。」

上海市場監管局抽驗巿面多款磁石筆，全部安全測試都不合格，當中部分產品小零件。磁性嚴重超標，亦有筆蓋沒有按安全標準設有通氣孔。

檢驗所工程師指：「本次風險監察的16批次磁性筆中，有15批次磁性筆的筆套能完成通過模擬器，但又沒有通氣孔，是不符合標準要求的。」

有耳鼻喉科醫生表示，如果身體內卡住一個密封、無通氣孔的筆蓋，會阻礙肺部正常呼吸，亦增加難度取出筆蓋，病人或需要做開胸手術。

當局表示不建議14歲以下使用這類產品，又指家長可以將兩個磁鐵，相隔3張紙張進行測試，如果磁極還能互相吸附，便不要讓兒童使用。