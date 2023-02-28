專家：幼童不戴口罩不利預防甲型流感　惟長期戴亦增感染風險

【有線新聞】內地近日進入甲型流感高發期，多個省市都有學校因此停課。有醫生分析指，疫情之後很多幼童不戴口罩，令預防流感的效果下降；但同時疫情期間長時間戴口罩，使呼吸道的免疫力降低，亦增加了感染流感的風險。

近期全國多地都有學校出現因甲型流感導致停課，而兒科甲型流感的患者就診量，更加呈數倍的增長。

對於此輪甲型流感為何這般嚴重，醫生這樣分析。南京鼓樓醫院兒科副主任醫生王進雅說：「疫情以後，明顯有一部分人放鬆了警惕。比如說口罩都拿下來了，不管是兒童還是老人，口罩拿下來以後，對呼吸道疾病的預防，沒有那麼好的作用了。」

不過醫生又指，疫情期間長期佩戴口罩，亦是導致感染流感的另一原因。王進雅續說：「還有一部分就是兒童戴了三年的口罩以後，他呼吸道的免疫系統的發育，其實是要有適當的病原來刺激它的發育，這個就是我們現在講的叫『免疫債』。局部的呼吸道的免疫力是降低的，所以可能導致了這一次流感來的比較早，也比較嚴重的一個現象。」

她又指若患者服藥後，持續高燒不退、精神很差，甚至出現胸悶和呼吸困難等，便應及時就醫。

另外上海市肺科醫院呼吸內科副主任醫生胡洋在微博發文說，甲型和乙型流感病毒都有可能導致流感病毒肺炎，對於免疫力低下、年齡較大或有嚴重基礎病的患者，感染肺炎的可能性更大；又說每年都有因流感病毒導致白肺去世的基礎病患者，也有不少經治療而恢復的流感病毒肺炎患者，但其肺部通常都會留下纖維灶，甚至纖維化的後遺症。