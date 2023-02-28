南京地鐵站現「陶知行」書法作品被質疑弄錯　專家：沒有錯

【有線新聞】南京地鐵站近日在站內展示已故中國教育家陶行知的多幅書法作品，但其中兩幅下款用了「陶知行」，被質疑是寫錯名字，不過專家指相關名字並沒有錯。

南京地鐵1號線曉莊站這條行人通道兩旁，展示了已故中國教育家陶行知多幅書法作品，不過這兩幅下款用了「陶知行」的作品，令不少人感到疑惑。多名南京市民說，「我沒有太注意到過」、「不知道，我只知道他叫陶行知」。

究竟是否地鐵方面真的弄錯，還是另有原因？江蘇省陶行知紀念館館長何文秋表示：「都是正確的，都是陶行知先生的曾用名。他原名叫陶文濬，1910年，他在金陵大學求學的時候，深受王陽明『知行合一』學說的影響，他改名為陶知行，一直用到1934年。」

他說在安徽出生的陶行知，一生曾經三次更名，除了陶文濬及陶知行，另一個名字便是陶行知，「在1934年，他的世界觀、人生觀、價值觀有了新的認識，他覺得『行是知之始，知是行之成』，所以他用了我們現在廣為熟悉的名字陶行知。」

他說地鐵站展示的書法作品都是當年陶行知用過的名字題寫，其中「捧著一顆心來，不帶半根草去」這兩句話，是陶行知1930年在江蘇淮安創辦的新安小學的幾名學生，寫信給他提到難再辦學，於是他回信及寄了30塊大洋鼓勵他們繼續辦學。其中就寫了這兩句著名對聯，希望新安小學的教職員帶著這份情懷繼續辦學，而這兩句話時至今日，依然是不少教育工作者的人生信條。