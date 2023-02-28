中共二十屆二中全會閉幕　通過《黨和國家機構改革方案》

【有線新聞】一連三日在北京召開的中共二十屆二中全會閉幕，會議通過《黨和國家機構改革方案》等，又強調要以習近平為指導，加強黨中央集中統一領導。

中共二十屆二中全會一連三日會議閉幕，在會後的公報表示會上審議通過了《黨和國家機構改革方案》，部分內容將會提交十四屆全國人大一次會議審議。亦通過了向兩會推薦的國家機構及政協領導人選建議名單，並會向兩會的主席團推薦。

會議又強調必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，加強黨中央集中統一領導及決策部署，同時要深入學習黨的二十大精神，認為是當前和今後一個時期全黨的首要政治任務。

會議指當前世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，發展機遇和風險挑戰並存。不確定、難預料因素增多，改革發展依然面臨不少深層次矛盾。其中需求收縮、供給衝擊、預期轉弱，三重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固。

要求要做到三個更好統籌，努力實現今年各項目標。強調要完整準確全面貫徹新發展理念，執行好新階段疫情防控的決策部署，努力擴大內需，切實提升產業鏈、供應鏈韌性和安全水平。進一步優化市場化、法治化、國際化，有效防範化解重大經濟金融風險。

以及要著力加強保障和改善民生各項工作，全面推進鄉村振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，防止發生規模性返貧。